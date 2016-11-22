تحويل الفنان اعمر الزاهي إلى الخارج لتلقي العلاج
أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي سهرة الاثنين عبر صفحته في الفايسبوك أنه سيتم تحويل عمر الزاهي (75 سنة) أحد أعمدة الأغنية الشعبية إلى الخارج لتلقdالعلاج. وأوضح وزير الثقافة أن الحالة الصحية لعمر الزاهي "تتطلب العلاج بمؤسسة مختصة في خارج الوطن" دون تقديم تفاصيل حول تاريخ أو البلد الذي سيحول إليه المغني. كما أكد الوزير أن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و وزارة الثقافة اتخذتا جميع التدابير التي تسمح "بالتكفل الكلي بالفنان وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". و كان الفنان عمر الزاهي قد دخل المستشفى شهر سبتمبر الفارط بالعاصمة بعد وعكة صحية ليغادره بعد تحسن حالته الصحية. بدأ عمر الزاهي أحد أعمدة الأغنية الشعبية العاصمية واسمه الحقيقي عمار أيت زاي مسيرته الفنية مع نهاية الستينات بتبني طريقة فنان كبير أخر وهو بوجمعة العنقيس (1927-2015). يعرف الفنان ببساطته وتواضعه وكان أخر ظهور له على الساحة الفنية سنة 1987 حيث أحيا حفلا بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة.
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