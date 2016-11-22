الثقافي
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22/11/2016 11:31:00

في دورتها الخامسة : أيام الفيلم الجزائري بعمان فرصة مميزة للتعريف بالسينما الجزائرية


تعتبر أيام الفيلم الجزائري بعمان التي يحتضنها الأردن ابتداء من يوم أمس في دورتها الخامسة فرصة مميزة لتعريف المواطن الأردني بالإنتاج السنيمائي الجزائري في ظل الغياب شبه التام لفرص التعريف بأفلام البلدين بكلى منهما حسب مسؤولة في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وقالت ندى دوماني مديرة الإعلام والثقافة في الهيئة في حديث لها أن هذه الدورة الخامسة من نوعها على التوالي تعتبر فرصة مميزة للجانب الأردني لعرض أفلام جزائرية والتعريف بها لدى المواطن الأردني مبرزة بالمناسبة الاهتمام والشغف الكبيرين اللذان يبديهما المثقف والمواطن الأردني للأفلام الجزائرية عموما، وأكدت أن الهيئة سعيدة بتنظيم هذه الفعالية الثقافية الجزائرية حتى نسمح للمواطن الأردني وغيره المحب للسينما الجزائرية من الوقوف طيلة ثلاثة أيام على ما سيعرض من أفلام تعكس قيم وثقافة المنتوج السينمائي الجزائري على تنوع أشكاله، وتأسفت ندى دوماني في هذا السياق عن  قلة أو أحيانا انعدام التظاهرات السينمائية بين الجزائر والأردن فيما عدا هذه الأيام التي تنظم في كلا البلدين مرة كل عام منذ خمس سنوات موضحة بأن  الفرصة لا تسمح لسكان الأردن بمشاهدة الفيلم الجزائري إلا في إطار هذه التظاهرة. وعبرت عن اعتقادها بأن التبادل في مجال السينما بين الجزائر والأردن  يعتبر تبادلا ثقافيا مهما جدا باعتباره أهم وسائل التواصل بين الشعبين إضافة إلى أنه يعوض - كما قالت- سوء توزيع الأفلام العربية عموما والجزائرية على وجه الخصوص في المملكة، وفي ردها على سؤال حول طبيعة الأفلام المعروضة في هذه الأيام ذكرت المتحدثة بأن انتقاء هذه الأفلام تم بالتوافق مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي التي تجمعنا معها مذكرة تفاهم أعيد تفعيل بنودها خلال هذه السنة وهي تقضي بالتبادل الثنائي في مجال عهود الأفلام والخبرات، كما أعربت  دوماني عن أملها  في أن تتوصل جهود التعاون الثنائي السنيمائي بين البلدين إلى إبرام اتفاقية إنتاج سنيمائي مشترك في الآمال القريبة  مؤكدة بأن المواطن الأردني والعربي "سيتوافق بإعداد كبيرة على قاعة "الرينبو" و سيتمتع دون شك بمشاهدة الأفلام الجزائرية  القيمة"، وتعرض خلال هذه الأيام  ثلاثة أفلام هي  الآن بإمكانهم المجيء للمخرج سالم إبراهيمي  و "نقطة التلاشي" للمخرج مهدي لعبيدي  و "احنا برا" الذي أخرجته بهية ابن الشيخ لفقون  علما بان عروض هذه الأفلام ستكون متبوعة بجلسات نقاشية مع المختصين والجمهور. يشار إلى أن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ينظمان للسنة الخامسة على التوالي (أيام الفيلم الجزائري) بعمان و(أيام الفيلم الأردني) بالجزائر ضمن الاهتمام المشترك بالتعريف بأحدث انجازات السينما في البلدين.

 

 

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