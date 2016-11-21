المطرب سعيد قطاطبي يفوز بجائزة عبد الكريم دالي





عادت الجائزة الأولى لمسابقة الشيخ عبد الكريم دالي للأغنية الأندلسية للمطرب سعيد قطاطبي المقيم بباريس فيما احتل المرتبتين الثانية و الثالثة رضا برانن و صباح الأندلسية من الجزائر العاصمة. خلال الحفل الختامي للطبعة الأولى لجائزة الشيخ عبد الكريم دالي الذي احتضنته قاعة الأطلس بالعاصمة و أمام حضور غفير تم منح الجائزتين الأولى و الثانية و قيمتهما 480.000 دج و 200.000 دج على التوالي للفائزين من أجل تمويل قرصيهما، الفنان سعيد قطاطبي من مواليد سنة 1978 و كانت أولى خطواته في مجال الموسيقى الأندلسية منذ سن الثامنة بنادي الهلال الثقافي بمستغانم ثم زاول تكوينه بباريس على يد أستاذه سعد الدين الأندلسي، أعرب الفنان الذي شارك في المسابقة بنوبة زيدان عن اعتزازه بالجائزة التي ستفتح له آفاقا أخرى. و كشف سعيد قطاطبي الذي يحسن أداء العديد من الآلات على غرار القويترة و الرباب و الكمان أنه أعاد مع فرق أخرى عدة مقطوعات للمغنية الفرنسية إديث بياف و أخرين في الطبع المغاربي، عادت جائزة لجنة التحكيم ليزيد بلوطي من القليعة الذي منح هدايا رمزية مع صباح الأندلسية.وقد أجمع أعضاء لجنة التحكيم التي ترأسها سماعين هني على صعوبة الاختيار بين المتسابقين مبرزين نوعية الأداء. و أوصوا من جهة أخرى بتحديد سن الترشح للمسابقة بـ35 سنة بتقديم برنامجين مختلفين و الحضور بفرقة تتكون من 8 عازفين على آلات تقليدية تخص الطبع الأندلسي، و قد أعربت رئيسة جمعية الشيخ عبد الكريم دالي وهيبة دالي عن نية مؤسستها في إضفاء طابع دولي على هذه المسابقة و أعلنت أن الطبعة الثانية قد تفتح لمترشحين من المغرب و تونس و مصر. افتتحت الطبعة الأولى من جائزة الشيخ عبد الكريم دالي يوم 16 نوفمبر بمشاركة ثمانية متشرحين تم اختيارهم من أصل ثلاثين متسابقا.

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