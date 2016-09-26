فن الزرنة الشعبي العاصمي يعرف رواجا بميلانو بإيطاليا





عرفت الموسيقى الشعبية "الزرنة" رواجا كبيرا في ميلانو بإيطاليا بمناسبة الأسبوع الثقافي لمدينة الجزائر بهذا البلد حيث أبدعت فرقة "بوتقة للزرنة" في تأدية مقاطع من هذا الفن الشعبي العاصمي أمام جمهور أوروبي واسع. وقال رئيس فرقة الزرنة بلقاسم بوتقة في تصريح له أنه توارث فن "الزرنة" أبا عن جد حيث كان جده الذي يحمل نفس اسمه يمارس هذا الفن الشعبي في الأعراس و الحفلات منذ سنة 1890 ثم ورث أبوه هذا الفن ليصل إليه ليصح يحمل بدوره لقب "الزرناجي"، وقال أنه منذ صغره كان يذهب مع أبيه إلى الأعراس التي يحييها وكان يعشق هذه الموسيقى لاسيما الجو البهيج الذي تصنعه و الفرحة التي ترسمها على وجوه المدعوين، ولفت إلى أن الزرنة لاتزال عند بعض العائلات مطلبا ملحا في أعراسها حيث تفضلها في كل مناسباتها فهي تمتع الحضور بخفة إيقاعها و قدم أغانيها لأنها مستمدة من الفكلور الجزائري لما له من ميزة خاصة، وموسيقى الزرنة - يذكر الفنان- ظهرت بالجزائر مع الوجود العثماني حيث كانت مخصصة للداي في أوقات معينة، وبعد أن كانت الزرنة ذات طابع رسمي أصبحت تتميز بطابع اجتماعي ترافق أفراد المجتمع في كل المناسبات. وتتكون فرقة بوتقة للزرنة من أربعة أفراد، وقد تأسست سنة 1998 و شاركت في عدة مهرجانات وطنية ودولية بالإضافة إلى ذلك فهي دوما مطلوبة من طرف الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سواء لإحياء الأعراس أو الحفلات، الزرنة هي عبارة عن آلة موسيقية هوائية تعمل بالنفخ وتتألف من قصبتين و جسمها خشبي حيث يتم النفخ في القصبتين بواسطة الفم و هي من الآلات الموسيقية الشعبية -يقول الزرناجي مضيفا أنها آلة تتصف بصوت عال جدا لذلك تشكل و الطبل ثنائي إلزامي حيث يستخدمان عادة في الاحتفالات و الأعراس والرقصات الشعبية التراثية.

عدد القراءات 123 مرة | قراءات اليوم 123 مرة